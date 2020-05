View this post on Instagram

Наконец-то разрешили тренироваться и я еду в Казань.??С одной стороны я этого очень ждал, а с другой - тяжело после 3 месяцев с семьей уезжать. Любимая жена и мои доченьки, я вас очень люблю и уже скучаю. Как только наладится обстановка, заберу вас к себе ????????