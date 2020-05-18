"На 14-дневный карантин помещают приезжающего из-за границы не легионера или футболиста, а человека. Какие тут могут быть вопросы. Про футболистов у нас и так много всякого рассказывают. А если сокращать срок самоизоляции, для тех, кто уезжал из России, на пользу это не пойдет. В том числе для имиджа игроков, которые выступают в РПЛ и клубов, которые предлагают такие вещи", - цитирует Игонина "Матч ТВ".
Напомним, чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 21 июня.
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Алексей Игонин: на 14-дневный карантин помещают приезжающего из-за границы не легионера или футболиста, а человека
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал разговоры о том, что для легионеров, возвращающихся в Россию, можно сократить срок карантина
Фото: © ФК "Зенит"
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