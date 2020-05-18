В официальном магазине ЦСКА появилась специальная линейка товаров, посвященная 15-летнему юбилею с победы в Кубке УЕФА.
Напомним, армейцы в 2005 году в финальном матче со счетом 3:1 обыграли "Спортинг". Голами отметились Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.
В онлайн-магазине красно-синих можно купить не только футбольную экипировку, но и пивные кружки, вилки с ложки с эмблемой клуба. Также в магазине ЦСКА продаются шоколадные медали с надписью "Обладатель Кубка УЕФА".
ЦСКА выпустил специальную линейку товаров к юбилею победы в Кубке УЕФА
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