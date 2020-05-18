"К президенту ЦСКА я до сих пор отношусь с трепетом и чрезвычайным уважением. Он одинаково хорошо ладил со всеми игроками, со всеми был учтив и уважителен.
Мы давно не общались, но уверен, что это взаимно. Он по-прежнему мне дорог, я его уважаю и уверен, что он относится ко мне так же. Он при всех называл меня сыном, при всей команде, порой даже было неловко.
Он говорил: "Я всех вас люблю, но Вагнер для меня особенный. Он мне как сын". А когда на матчи приходил его сын, он называл меня братом: "Брат, брат!", - приводит слова бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.
35-летний бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год.
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Вагнер Лав: Гинер при всей команде называл меня сыном, порой даже было неловко
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав поделился мнением о президенте армейского клуба Евгении Гинере.
РИА Новости
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