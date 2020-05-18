Сегодня красно-белые официально сообщили о подписании долгосрочного контракта с форвардом.
"Могу поздравить Соболева и "Спартак", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
Ранее Тихонов в инстаграме прокомментировал информацию о том, что Соболев будет зарабатывать в "Спартаке" 1,2 млн евро в год: "Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для клуба".
Соболев после этого заявил, что Тихонов, с которым он работал в "Крыльях", не любит молодых футболистов.
Андрей Тихонов отреагировал на решение "Спартака" выкупить Соболева
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал решение московского клуба выкупить нападающего Александра Соболева у "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Спартак"
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