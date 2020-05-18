Вагнер Лав рассказал, как играл в футбол с Путиным

В финальном матче армейцы со счетом 3:1 одержали победу над "Спортингом". Лав в той игре отметился голом.
"Тогда он вернулся в Россию после отпуска в Бразилии. Сперва он встречался с главой Москвы, затем с главой правительства и лишь после этого с Путиным. На этой встрече были футболисты и тренерский штаб ЦСКА. Забавная сцена произошла, когда мы фотографировались с президентом. Кубок стоял на полу, на нем лежал мяч, и я решил: "Надо что-то сделать, чтобы запомнилось". Я взял мяч и бросил Путину, чтобы он понабивал.
Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным в России после победы в Кубке УЕФА. Такое не забывается. Я и фотографию храню. Буду помнить до конца жизни. Я играл в футбол с Путиным!", - цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.
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Фото: East News/AP Photo/Sergei Chirikov
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