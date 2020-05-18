Об этом стало известно сегодня.
Футболист, выступающий на правах аренды за "Рубин", время самоизоляции проводил у себя на родине во Владикавказе. Вместе с ним был и его брат — футболист "Динамо" Заурбек Плиев.
Сообщается, что у Заурбека коронавирус не подвердился, но он будет обязан просидеть две недели на самоизоляции в одиночестве.
Плиев, который заразился коронавирусом, контактировал с братом Заурбеком
Защитник "Ростова" Константин Плиев заразился коронавирусом.
Фото: "Бизнес Online"
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