Об этом сообщает "Спорт день за днём".
По версии источника, клуб и специалист долгое время договаривались на счёт действия нового контракта. "Зенит" предлагал годичное соглашение , Семак просил контракт по системе "2+1". В итоге, клуб пошёл на уступки.
Напомним, 44-летний Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, приведя в первый год клуб к чемпионству России. В нынешнем сезоне "сине-бело-голубые" идут на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22 туров.
Источник: "Зенит" пошёл на уступки Семаку в моменте срока длительности нового контракта
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в ближайшее время может продлить контракт с клубом.
Фото: Rusfootball.info
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