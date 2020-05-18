"Монако" назвал любимыми клубами Головина "Зенит" и ЦСКА

?? Road to Russia ?? with ???????— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) May 18, 2020
?? ??????? ?? Hankook ? pic.twitter.com/GjpbImUqzA
Его слова приводит пресс-служба "монегасков".
Любимым городом Александр назвал Калтан — место его рождения. Любимым спортсменом стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, любимым исполнителем — Тимати, любимой звездой — Иван Ургант, любимым блюдом — борщ, любимое место — Горный Алтай. В графе любимые клубы у футболиста указаны два российских гранда — ЦСКА, за который Головин выступал, и "Зенит".
Напомним, Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В завершившимся чемпионате Франции 23-летний полузащитник провёл 25 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.