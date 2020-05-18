— При переходе в "Спартак" мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба. Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории "Крыльев". Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева, — рассказал Фетисов в интервью ТАСС.
23-летний Соболев выступал за "Спартак" на правах аренды с зимы 2020 года. Сегодня "красно-белые" объявили, что выкупили права на футболиста. За московский клуб футболист успел провести три матча в Премьер-лиге и отдать две голевые передачи.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" заплатил за аренду Соболева 500 тысяч евро, ещё 4,5 млн евро были заплачены за полноценный трансфер игрока.
Фетисов считает, что трансфер Соболева станет для "Крыльев" одним из самых успешных в истории
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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