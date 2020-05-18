Мижигурскис: на месте Федуна подписал бы не Соболева, а Комличенко

Футбольный агент Валериюс Мижигуркис прокомментировал зарплату нападающего Александра Соболева, который тот будет получать в "Спартаке".

Фото: ФК "Спартак"