По информации СМИ, она составит 1,8 млн евро.
— Все взбунтовались, что Соболев получает в "Спартаке" 1,8? Во-первых, мы не знаем, есть ли там 1,8. Даже если есть, то значит, "Спартак" это устраивает. Ничего плохого в этом нет. Если бы я был владельцем клуба, дал ли бы я Соболеву 1,8? Я бы взял Комличенко, — передаёт слова Мижигуркиса Sport24.
Сегодня "Спартак" объявил о полноценном выкупе Соболева у "Крыльев Советов". До этого футболист выступал за московский клуб на правах полугодичной аренды. Сообщалось, что "красно-белые" заплатили 500 тысяч евро за аренду форварда и 4,5 млн евро за полноценный трансфер.
В трёх матчах РПЛ за "Спартак" Соболев отдал две голевые передачи.
Николай Комличенко выступает за "Динамо".
Мижигурскис: на месте Федуна подписал бы не Соболева, а Комличенко
Футбольный агент Валериюс Мижигуркис прокомментировал зарплату нападающего Александра Соболева, который тот будет получать в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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