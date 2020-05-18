"Впечатлен, попали в сказку". Евсеев — о сборах "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал сбор команды перед возобновлением РПЛ.

Игроки "Уфы" собрались вчера в столице Башкортостана, провели тестирование на коронавирус, а сегодня отправились в город Аша, который находится в Челябинской области. Там клуб проведёт на сборах две недели.Напомним, чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Клубам осталось доиграть восемь туров.