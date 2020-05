"Впечатлен, попали в сказку". Евсеев — о сборах "Уфы"

View this post on Instagram

@ufafc села на сбор, которыи? продлится до 4 июня. Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км. Местная команда играет в турнире КФК, но у нее? такие условия для тренировок, что это просто впечатляет! В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: Хорошее травяное поле с трибунои?, Искусственнее поле с подогревом и тоже с трибунои?, Крытое поле для мини-футбола, Тренаже?рныи? зал, баня, Гостиница, наконец. Где мы и будем жить. Условия великолепные. Зеле?ная обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподале?ку. Впечатле?н, попали в сказку. Да еще? и с погодои? повезло. Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведе?м тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться впере?д. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев