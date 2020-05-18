Мижигурскис: первые два места ФНЛ выходят в РПЛ, как еще их вывести? "Торпедо" виноваты сами, потеряли очки

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о своём отношении к варианту, при котором в РПЛ выйдут "Ротор" и "Химки" при досрочном завершении сезона в ФНЛ.

Фото: архив Мижигурскиса