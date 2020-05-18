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Мижигурскис: первые два места ФНЛ выходят в РПЛ, как еще их вывести? "Торпедо" виноваты сами, потеряли очки

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о своём отношении к варианту, при котором в РПЛ выйдут "Ротор" и "Химки" при досрочном завершении сезона в ФНЛ.
Фото: архив Мижигурскиса
— Как я отношусь к остановке ФНЛ? Когда началась ситуация с вирусом, все клубы и я понимали, что чемпионат в конце концов остановят. Нужно было выжимать максимум из ситуации, туры еще оставались до закрытия. "Торпедо" виноваты сами, потеряли очки. Это их проблемы. Случилась такая ситуация непредвиденная. Первые два места выходят, как еще их вывести? Мини-турнир проводить нельзя, он не прописан в регламенте. Честно, я не верю, что Премьер-лига возобновится, — рассказал Мижигурскис в интервью Sport24.

Напомним, первые два места на текущий момент в ФНЛ занимают "Ротор" и "Химки". Сообщалось, что клубы выйдут в РПЛ, если пройдут лицензирование. Если этого не произойдет, то в РПЛ могут попасть другие команды ФНЛ, но при учете прохождения лицензирования, однако в этом случае приоритет на место в РПЛ будет дан командам, которые заняли 15 и 16 место в Премьер-лиге.


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Теги: Ротор Химки РПЛ ФНЛ
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