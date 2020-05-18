"Тогда было еще непонятно, на кого мы выходим, так что особых ощущений не было. Я бы даже проход "Байера" не назвал моментом, когда поверил в возможность выиграть трофей — мы ведь попадали на "Баварию". После "Баварии" уже стало ясно, что надо брать кубок. А после "Марселя" просто было удовольствие от выхода в следующую стадию", - приводит слова Широкова пресс-служба клуба.
Напомним, "Зенит" в 2008 году выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финальном матче "Рейнджерс" со счетом 2:0. На пути к финалу петербургский клуб обыграл "Вильярреал", "Марсель", "Байер" и "Баварию".
Широков: после "Баварии" уже стало ясно, что надо брать Кубок УЕФА
Бывший футболист "Зенита" Роман Широков вспомнил о матче 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2008/08 с "Марселем".
Фото: ФК "Зенит"
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