Арустамян: у трех футболистов "Динамо" положительный тест на коронавирус
По информации РБ, заражены вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун. Также стало известно, что тренер вратарей Дмитрий Изотов сдал положительный тест на COVID-19.
Отмечается, что у Изотова имеются явные признаки болезни, в то время как у остальных заболевших коронавирус протекает бессимптомно.
Тренировки "Динамо" перенесены на неопределенный срок. Ранее планировалось начать подготовку 21 мая. Команда находится на 6-м месте таблицы, имея в активе 30 очков.
Напомним, на прошлой неделе коронавирус выявили у футболиста "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Вчера также стало известно, что защитник "Ростова" Константин Плиев, выступающий на правах аренды за "Рубин", заражен коронавирусом.
Стали известны фамилии футболистов и тренера "Динамо", которые заразились COVID-19
Появилась информация о том, кто из членов московского "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: СЭ
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