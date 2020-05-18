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Стали известны фамилии футболистов и тренера "Динамо", которые заразились COVID-19

Появилась информация о том, кто из членов московского "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: СЭ
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По информации РБ, заражены вратарь Дэвид Сангаре, защитник Роман Евгеньев и форвард Сильвестр Игбун. Также стало известно, что тренер вратарей Дмитрий Изотов сдал положительный тест на COVID-19.

Отмечается, что у Изотова имеются явные признаки болезни, в то время как у остальных заболевших коронавирус протекает бессимптомно.

Тренировки "Динамо" перенесены на неопределенный срок. Ранее планировалось начать подготовку 21 мая. Команда находится на 6-м месте таблицы, имея в активе 30 очков.

Напомним, на прошлой неделе коронавирус выявили у футболиста "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Вчера также стало известно, что защитник "Ростова" Константин Плиев, выступающий на правах аренды за "Рубин", заражен коронавирусом.


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Теги: Динамо Коронавирус
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