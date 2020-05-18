Как сообщает Чемпионат со ссылкой на итальянские источники, москвичи начали переговоры о трансфере 31-летнего полузащитника. Отмечается, что скорее всего переговоры завершатся успешно.
Летом 2019 года Милан Бадель перешёл из римского "Лацио" во "Фиорентину" на правах аренды на год. В текущем сезоне хорват принял участие в 19 матчах Серии А и забил один гол.
Также игрок выступает за сборную Хорватии с 2010 года. Он провел 49 официальных матчей и забил 2 гола.
Полузащитник "Лацио" Бадель, скорее всего, окажется в "Локомотиве"
Хорватский хавбек итальянского "Лацио" Милан Бадель является трансферной целью московского "Локомотива".
Фото: Football.ua
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