Напомним, перед стартом чемпионата тамбовская арена не прошла лицензирование. Домашние матчи "Тамбова" сначала проводились в Саранске на "Мордовия Арене", затем в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Скорее всего, мы будем проводить оставшиеся матчи в Нижнем Новгороде, но есть идея доиграть в Тамбове. Мы сейчас готовим письмо в РПЛ и в РФС. Конечно, для нас это было бы лучшим вариантом.
В понедельник команда собралась в Тамбове. Планируем готовиться там две недели, а потом еще на две недели поехать в Крымск - Краснодарский край. И перед самым возобновлением чемпионата будем думать, как добираться до Уфы, где у нас первая игра, - цитируют Известия спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова.
"Тамбов" в случае невылета может объединиться с "Нижним Новгородом"
Ранее появилась информация, что выступающий в ФНЛ "Нижний Новгород" может объединиться с "Тамбовом", если последний не вылетит из РПЛ. Новый клуб при этом будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде. В случае вылета "Тамбов" будет играть на своём старом стадионе.
Директор "Тамбова": совершенно не вижу возможности играть, пока у нас в стране такая ситуация
"Тамбов" после 22-х туров занимает 11 строчку РПЛ, имея в активе 25 очков. В оставшихся турах команда дома должна принять "Зенит", "Ахмат" и "Сочи".
"Тамбов" хочет провести остаток домашних матчей в своем городе
Футбольный клуб "Тамбов" планирует провести оставшиеся домашние игры текущего сезона на стадионе "Спартак" в своем городе.
Фото: Спорт день за днем
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