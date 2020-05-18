У защитника "Рубина" Плиева выявили коронавирус
- Незадолго до этого я переболел легкой простудой. Во время болезни я сразу позвонил клубному врачу "Рубина", и мы решили, что надо будет сдать тест, если нас в итоге будут собирать. Когда было объявлено о возвращении команды, мы окончательно решили сдать анализы на всякий случай. Это было правильно, ведь я мог заразить всю команду.
Я сдал КТ и мазок из горла на COVID-19. Позавчера пришел результат КТ, который показал начальную стадию каких-то проблем с легкими. И вчера утром диагноз подтвердил мазок, который показал положительный результат, - цитирует Плиева Спорт Бизнес Online.
Плиев рассказал о своем самочувствии во время болезни коронавирусом
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"Рубин" находится на 14-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 23 очка.
Напомним, первым футболистом чемпионата России с подтвержденным коронавирусом стал полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также известно о том, что три игрока "Динамо" заражены COVID-19.
РФС сообщил, что чемпионат России, прерванный после 22-ух туров, возобновится 21 июня. Команды проведут оставшиеся восемь матчей по старому расписанию, но без зрителей.
В России общее число заболевших коронавирусом превысило 290 000 человек. Свыше 70 000 из них — вылечились, 2722 — умерло.
"Результат КТ показал начальную стадию каких-то проблем с легкими". Плиев - о том, как узнал о своей болезни
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев рассказал о том, как он узнал о наличии вируса в организме.
Фото: Sportbox
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