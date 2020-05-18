Плиев рассказал, где он мог заразиться коронавирусом

У защитника "Рубина" Плиева выявили коронавирус
- Я даже не могу представить, где мог подхватить инфекцию. Весь день думал об этом, но не понимаю, как это могло произойти. У моих родных, слава богу, всё хорошо. У брата (защитника "Динамо" Заурбека Плиева) пришёл отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты.
Может, в магазине кто-то чихнул, и ко мне это прилипло. Врать не буду, в магазин ходил в районе 100-200 метров от дома, делал покупки. Мог со знакомыми встретиться возле дома на две-три минуты, но из них никто не заболел! - приводит слова Плиева Спорт Бизнес Online.
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"Рубин" находится на 14-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 23 очка.
Напомним, первым футболистом чемпионата России с подтвержденным коронавирусом стал полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Также известно о том, что три игрока "Динамо" заражены COVID-19.
РФС сообщил, что чемпионат России, прерванный после 22-ух туров, возобновится 21 июня. Команды проведут оставшиеся восемь матчей по старому расписанию, но без зрителей.
В России общее число заболевших коронавирусом превысило 290 000 человек. Свыше 70 000 из них — вылечились, 2722 — умерло.
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Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев выразил мнение о том, где он мог заразиться COVID-19.
Фото: СЭ
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