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Фанат "Локомотива": Юрий Палыч говорил, что готов был чуть ли не за бесплатно работать

Член фанатской группировки московского "Локомотива" United South Иван Крылов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.
Фото: Чемпионат
- Мы общались с Юрием Палычем, он говорит, что предложения от руководства не было, что он готов был чуть ли не за бесплатно работать. Понимаю, что это достаточно громкие слова, не знаю, стоит ли их воспринимать буквально, но повторюсь - в прессе нигде не было комментария, что Семину был предложен контракт.

Абсурдность произошедшего понимают все. Ни одного разумного объяснения ухода Семина не услышал. Слова Булыкина не берем в расчет - это генератор случайных слов еще более дикий, чем Мещеряков, - приводит слова Крылова Матч ТВ.

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Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.

Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.


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Теги: Семин Локомотив
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