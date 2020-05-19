- Мадридский "Реал" каждый год выходит в Лигу чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юп Хайнкесс выиграл в "Баварии" Лигу чемпионов и был заменен по окончании контракта. Но какое это имеет отношение к тому, что Семин - лучший вариант на ближайшие 2-3 года?!
В противном случае предложите Игорю Суркису что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского "Динамо", - сказал Уткин в видео YouTube-канала "Едим спорт".
В "Локомотиве" рассказали, почему Семин не доработал до конца сезона
Соглашение с 73-летним Семиным, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.
Четвертый приход Семина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.
"Предложите Суркису посадить тело Лобановского на тренерскую скамейку". Уткин - про Семина
Блогер Василий Уткин в очередной раз прокомментировал решение "Локомотива" не продлевать контракт с Юрием Семиным.
Фото: Sport.ru
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