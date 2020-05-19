Плиев: согласен со Слуцким, что было бы лучше завершить сезон

Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев согласился с главным тренером Леонидом Слуцким в том, что текущий сезон РПЛ стоило завершить досрочно.

Фото: Football24.ru