Слуцкий: я противник идеи доигрывать чемпионат. Мы рискуем потерять следующий сезон
- Я, скорее, согласен со Слуцким. Леонид Викторович заявлял, что было бы лучше завершить сезон и спокойно готовиться к новому сезону на неделю-две позже обозначенных сейчас сроков от РФС.
Мы уже два месяца не выходили на футбольное поле, почти во всех городах на сегодня запрещено тренироваться командам, а уже через месяц должен возобновиться чемпионат. Получается, мы должны без практики играть по матчу каждые три-четыре дня. Я уверен, в таком случае у всех команд повысится травматизм, - приводит слова Плиева Спорт Бизнес Online.
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"Рубин" занимает 14-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 23 очка.
РФС сообщил, что чемпионат России, прерванный после 22-ух туров, возобновится 21 июня. Команды проведут оставшиеся восемь матчей по старому расписанию, но без зрителей. Первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.
По статистике на 19 мая в России общее число заболевших коронавирусом почти достигло отметки в 300 тысяч человек. Свыше 76 000 из них — вылечились, 2837 — умерло.
Плиев: согласен со Слуцким, что было бы лучше завершить сезон
Защитник казанского "Рубина" Константин Плиев согласился с главным тренером Леонидом Слуцким в том, что текущий сезон РПЛ стоило завершить досрочно.
Фото: Football24.ru
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