Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, наставник красно-синих прилетел в столицу уже вчера, в понедельник.
Напомним, что возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. Ранее было снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку. В первой игре после возобновления армейцы должны будут сыграть против "Зенита".
Гончаренко вернулся в Москву
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся из Белоруссии в Москву.
Фото: РИА Новости
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