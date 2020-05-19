Напомним, что о болезни Федуна стало известно 7 мая.
- Как я себя чувствую? Одной фразой – пока не очень, - приводит "Чемпионат" слова Федуна.
Ранее было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня. На сегодняшний день в России зафиксировано 299 тысяч заражений коронавирусом.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмую строчку РПЛ.
"Пока не очень". Федун прокомментировал свое самочувствие
Заболевший коронавирусом владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопрос, как он себя чувствует.
Фото: "Коммерсант"
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