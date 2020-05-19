Ранее сообщалось, что ЦСКА готов платить Деспотовичу 1,2 млн евро в год.
Стали известны детали предложения ЦСКА форварду Деспотовичу
- ЦСКА к нам пока не обращался.
Контракт футболиста истекает 31 мая, и мы на данный момент не общались с игроком на эту тему, - приводит слова Столыпина "Р-Спорт".
В приостановленном сезоне 28-летний Деспотович провел 20 матчей в РПЛ и забил 8 мячей. Игрок выступает за "Оренбург" с сезона-2018/19. Команда занимает 13-е место после 22-х туров.
Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.
Член попечительского совета "Оренбурга" прокомментировал интерес ЦСКА к Деспотовичу
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин отреагировал на слухи о том, что армейцы намерены приобрести форварда Джордже Деспотовича.
Фото: ФК "Оренбург"
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