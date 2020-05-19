Член попечительского совета "Оренбурга" прокомментировал интерес ЦСКА к Деспотовичу

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин отреагировал на слухи о том, что армейцы намерены приобрести форварда Джордже Деспотовича.

Фото: ФК "Оренбург"