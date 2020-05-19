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Игроки "Динамо" пройдут повторное тестирование на коронавирус

Футболисты и персонал бело-голубых сдадут тесты ещё раз.
Фото: ФК "Динамо"
Об этом сообщает "СЭ".

По информации источника, тестирование пройдёт 20 мая. Лишь после него будут приняты решения по поводу дальнейшей организации тренировочного процесса.

Ранее становилось известно, что три игрока "Динамо" заразились коронавирусом. Также заболевания были подтверждены у главы медицинского департамента и тренера вратарей.

В "Динамо" инфицированы три футболиста и два сотрудника. Кто в РПЛ заражен коронавирусом

Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. "Динамо" после 22-х туров занимает шестую строчку.


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