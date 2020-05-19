Ранее РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. В связи с этим правительство РФ разрешило вернуться в страну иностранным футболистам и тренерам.
- Команда собирается. Пока договариваемся, как привести иностранцев. Думаю, к 25 мая соберемся. Тесты на коронавирус? Пока не могу ничего сказать, - приводит слова Иванова Sport24.
После 22-х туров "Урал" занимает десятую строчку РПЛ.
"Пока договариваемся, как привести иностранцев". Президент "Урала" рассказал, когда планирует собраться команда
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал подготовительную работу руководства клуба перед возобновлением тренировок команды.
Фото: "СЭ"
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