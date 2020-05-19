Ранее коронавирус был выявлен у полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника "Рубина" Константина Плиева и трех игроков "Динамо".
Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.
"В обсуждении, которое состоялось месяц назад, приняли участие представители всех 16 клубов Премьер-лиги. Так что никакого саботажа с их стороны не может быть.
Что касается регламента, то нужно было сначала добиться принципиального согласия от правительства России, Роспотребнадзора. Согласие правительства получено. Более того, правительство сняло ограничения на возвращение легионеров в Россию. Это прецедент. Такого еще не было.
Может, клубы поноют немножко, но вряд ли. Ну а сами регламенты должны согласовываться на местах с местными властями регионов, где базируются клубы. Везде разный режим выхода из изоляции. Медицинский регламент должен быть одобрен Роспотребнадзором. Все документы отправлены на согласование.
Коронавирус у игроков? Это и плохо, и хорошо. Плохо, что заболевание у футболистов обнаружили, хотя, как я понял, в легкой форме. Ну а хорошо, что таких футболистов не так много. Как раз обнаружение случаев связано с решением РФС. Не было бы его, не стали бы проверять игроков на коронавирус. Ничего страшного: сейчас заболевших изолируют, они подлечатся и через две недели, надеюсь, начнут тренироваться", - цитирует Колоскова "Спорт день за днем".
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"Саботажа быть не должно. Может, клубы поноют немножко, но вряд ли". Колосков - о возобновлении РПЛ
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Фото: © РИА Новости
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