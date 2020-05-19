Напомним, коронавирусная инфекция была выявлена у полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана. Позже "Рубин" объявил о том, что защитник Константин Плиев заразился коронавирусом.
Сегодня "Динамо" сообщило о том, что у 5 членов клуба по итогам тестирования на коронавирус выявлены отклонения от нормы.
Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, должен возобновиться 21 июня.
"Лично я в "Локомотиве" сейчас заметил тенденцию. 14 мая объявляют о том, что с Семиным не будет продлен контракт. 15 мая на исполкоме РФС становится известно, что чемпионат продолжится. Я так понимаю, что Семина убрали, думая, что чемпионат будет завершен досрочно. В тот же день выходит интервью Мещерякова, где он говорит о том, что сейчас никто не может дать гарантий. Это было предупреждением.
На следующий день официально заявляется, что у Фарфана коронавирус. Из этого следует вопрос к Мещерякову, Кикнадзе и компании – Фарфан уже болеет 10 дней, почему вы раньше об этом не говорили? Почему это всплывает только сейчас, после решения РФС?
Могу дать вам прогноз на будущее: в тех командах, которые не хотели доигрывать, найдут коронавирус. Считаю, что РФС должен штрафовать эти клубы. Как вот например Фарфан заболел на самоизоляции?" - цитирует Селюка Sport24.
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"Коронавирус найдут в клубах, которые не хотели доигрывать. Их нужно штрафовать". Селюк - про РПЛ
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о коронавирусе в клубах Российской Премьер-лиги.
Фото: sportbox
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