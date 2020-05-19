"В целом курс на то, чтобы государство постепенно уходило из профессионального спорта без рывков, уже задан президентом. Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно.
Главное – чтобы люди были счастливы, здоровы, имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы, секции были бесплатными", - цитирует Дегтярева ТАСС.
Депутат Дегтярев сообщил, что государство будет постепенно уходить из профессионального спорта
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев рассказал, что государство будет уходить из профессионального спорта.
Фото: ТАСС
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