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РФС обратился к главам регионов, чтобы они разрешили клубам РПЛ тренироваться

Президент РФС Александр Дюков предпринял меры, чтобы все футболисты РПЛ смогли начать тренировки.
Фото: РФС
Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, Дюков попросил в обращении губернаторов, чтобы игроки, персонал, судьи и иные лица, необходимые для участия в матчах, были освобождены от соблюдения режима самоизоляции после двух отрицательных тестов на коронавирус подряд.

Также функционер попросил разрешить клубам возобновить тренировочный процесс основных команд.

Ранее сообщалось, что московские клубы намерены попросить руководство о более позднем возобновлении тренировочного процесса, поскольку в ряде регионов тренировки уже были возобновлены, а в Москве ещё нет.

Источник: московские клубы РПЛ попросят отложить старт тренировок в лиге


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Теги: РПЛ РФС Коронавирус Дюков
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