Напомним, московский клуб активировал опцию выкупа 23-летнего нападающего. Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" заплатил за Соболева 4,5 млн евро.
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов сообщил, что самарский клуб получил большую сумму, чем 4,5 млн.
Фетисов считает, что трансфер Соболева станет для "Крыльев" одним из самых успешных в истории
"При всем уважении к "Томи", "Крыльям" и "Енисею", "Спартак" — это совсем другая планета. Здесь ты всегда под микроскопом, и каждую игру болельщики оценивают максимально тщательно. Можно попасть под волну улыбок, а можно — под жесточайший хейт.
Если Соболев признавался, что раньше ему не хватало мотивации и характера (что звучало слегка по-деревенски, и не надо искать в этом ничего оскорбительного по отношению к Барнаулу и его выходцам), то в "Спартаке" нужно отдавать себе отчет — подписал долгосрочный контракт, знай, что этот контракт может в любой момент изменить свой статус. По первым матчам Соболева за "Спартак" было видно, что он это прекрасно понимает. Плюс постоянная и ревностная реакция болельщиков "Спартака" будет Соболева подстегивать", - цитирует Генича "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей за "Крылья Советов" и забил 10 голов. За "Спартак" форвард провел 3 игры в РПЛ и сделал две результативные передачи.
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"При всем уважении к "Томи", "Крыльям" и "Енисею", "Спартак" - это совсем другая планета". Генич - о Соболеве
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о переходе форварда Александра Соболева из "Крыльев Советов" в "Спартак".
Фото: © РИА Новости
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