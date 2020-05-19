Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о режиме карантина в Москве.
"У Собянина иногда бывают странные решения. На него самоизоляция тоже давит, наверное (Улыбается). Говорит, что без парикмахерских никто не умрёт. Но только я за два месяца ни разу не видел, что он выглядел обросшим. Вряд ли его жена дома стрижёт. Или только ему нужно быть опрятным? Не знаю, в чём разница идти гулять или в МФЦ. А почему с собакой гулять можно, а с детьми нельзя? Видимо, придётся жить в этих условиях.
При этом людей на улицах прибавляется, но идти некуда. Никто не говорит, что нужно сразу открывать торговые центры, но дайте людям хоть немного зарабатывать", - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Напомним, что за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Москве стало самым низким с начала текущего месяца и составило 3 тыс. 238 человек.
Россия занимает первое место в Европе по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 300 тысяч случаев.
Чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. Возобновится РПЛ 21 июня.
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"Ни разу не видел его обросшим. Вряд ли его жена дома стрижет. Или только ему нужно быть опрятным?" Широков - о Собянине
Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Роман Широков высказался о режиме карантина в Москве.
Фото: ТАСС
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