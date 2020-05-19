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Агент Сафонов: не удивлюсь переезду Черышева в Россию, если ему поступит щедрое предложение от "Зенита" или "Спартака"

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может перейти в один из российских клубов.
Фото: © TF-Images
"Черышеву уже 29 лет. Не удивлюсь его переезду в Россию, если ему поступит щедрое предложение от "Зенита" или "Спартака", - приводит слова Сафонова RT.

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в 22 матчах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт хавбека с испанским клубом рассчитан до 2022 года.

Черышев принял участие в групповой тренировке "Валенсии"

Отец Черышева: первый раз об этом слышим об интересе "Зенита" и "Локомотива"


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Теги: Сафонов Черышев Валенсия Спартак Зенит
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