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Силкин: футболисты в РПЛ будут совершенствоваться за счет матчей. Все будут в одинаковых условиях

Известный российский тренер Сергей Силкин считает, что футболисты клубов РПЛ будут совершенствоваться за счет проведения матчей.

"Все команды при доигровке сезона будут в одинаковых условиях. Понятно, что среди футболистов утерян игровой навык, так как это командный же вид спорта. Думаю, что они будут совершенствоваться за счет матчей. Считаю, что командам необходимо готовиться к интенсивному финишу чемпионата", - приводит слова Силкина "Р-Спорт".

15 мая было принято решение, что чемпионат России возобновится 21 июня. Приостановлена РПЛ была, напомним, 17 марта.

В турнирной таблице первое место занимает петербургский "Зенит", набравший в 22 турах 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" и "Краснодар", у которых по 41 баллу.


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Теги: Силкин РПЛ
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