Как сообщает Спорт Бизнес Online, клуб купил чартер из Франкфурта за 3 миллиона рублей, чтобы доставить 6 игроков своей команды - Уремовича, Бегича, Старфельта, Абильдгора, Йевтича и Сантоса, а также тренера-реабилитолога Виктора Гомеса. В Германию члены клуба добирались самостоятельно.
Все легионеры направились по своим домам и квартирам. Теперь они должны провести две недели на карантине, прежде чем контактировать с командой. В ближайшее время они сдадут тесты на COVID-19.
Теперь казанцы ждут грузинских футболистов Давиташвили и Кварацхелию, которые вернутся в Казань на машине, так как авиасообщение в Грузии закрыто. РПЛ и РФС направило прошение в специальные службы, чтобы футболистов не задерживали на границе. Игроки должны выехать 21 мая.
Российские футболисты и члены тренерского штаба уже находятся в Казани.
Легионеры "Рубина" прилетели в Россию
Ночью 20 мая борт с иностранными футболистами "Рубина" приземлился в Казани.
Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"
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