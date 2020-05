Евсеев: поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме

View this post on Instagram

Утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то. Вчера было солнце, а сейчас моросит дождь. Разнообразие. Самая важная вещь на сборах? После тренировочного процесса, естественно. Сегодня у нас тоже 2 тренировки. План составлен заранее, но всегда его можно скорректировать. Обсуждаем со штабом это по вечерам: как прошли тренировки, что нужно добавить или убрать на следующий день. Футболисты обычно спят подольше чем тренеры. Сон - лучшее восстановление. Пусть отсыпаются. Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев