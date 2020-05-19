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Евсеев: поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев выложил пост в Instagram, в котором рассказал, как его команда проходит подготовку к возобновлению сезона.
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Утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то. Вчера было солнце, а сейчас моросит дождь. Разнообразие. Самая важная вещь на сборах? После тренировочного процесса, естественно. Сегодня у нас тоже 2 тренировки. План составлен заранее, но всегда его можно скорректировать. Обсуждаем со штабом это по вечерам: как прошли тренировки, что нужно добавить или убрать на следующий день. Футболисты обычно спят подольше чем тренеры. Сон - лучшее восстановление. Пусть отсыпаются. Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев

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Игроки "Уфы" собрались 17 мая в столице Башкортостана, провели тестирование на коронавирус, а днем позже отправились в город Аша, который находится в Челябинской области. Там клуб проведёт на сборах две недели.

"Впечатлен, попали в сказку". Евсеев — о сборах "Уфы"

Напомним, чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Осталось доиграть восемь туров. В нынешнем сезоне "Уфа" идёт на девятом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.


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Теги: Евсеев Уфа
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