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ЦСКА опубликовал результаты тестов на коронавирус футболистов, которые находились в Москве

Футболисты, тренерский штаб и члены "армейского" клуба, находящиеся на самоизоляции в Москве, сдали тесты на COVID-19.
Фото: Sportbox
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, все тесты дали отрицательный результат. Покинувшие Россию на время паузы легионеры сдадут тесты на наличие инфекции после возвращения, которое ожидается до конца этой недели.

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. ЦСКА находится на 5-м месте таблицы, в активе команды 36 баллов.

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Теги: ЦСКА Коронавирус
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