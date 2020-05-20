Геркус - о просьбе московских клубов отложить начало тренировок: мы же построили чуть ли не 150 тренировочных баз к ЧМ

Ранее стало известно, что московские клубы пошли на это из-за жёсткого режима самоизоляции в столице. В то же время в ряде регионов клубам уже разрешили проводить тренировки на базах.
Источник: московские клубы РПЛ попросят отложить старт тренировок в лиге
Странно, мы же построили чуть ли не 150 тренировочных баз к чемпионату мира. Крутого качества. Во разных регионах. Сложно найти базу, там где можно тренироваться и заселиться? Уверен, что нет. Уфа @UfaFc нашла. В кризисное время нужно искать разные варианты. https://t.co/cR5Fjmce6z— Илья Геркус (@ilgerkus) May 20, 2020
Напомним, что возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. На данный момент было сыграно 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит".