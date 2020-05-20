Геркус - о просьбе московских клубов отложить начало тренировок: мы же построили чуть ли не 150 тренировочных баз к ЧМ

Странно, мы же построили чуть ли не 150 тренировочных баз к чемпионату мира. Крутого качества. Во разных регионах. Сложно найти базу, там где можно тренироваться и заселиться? Уверен, что нет. Уфа @UfaFc нашла. В кризисное время нужно искать разные варианты. https://t.co/cR5Fjmce6z