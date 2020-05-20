Напомним, действующее соглашение специалиста заканчивается 31 мая. С 1 июня команду возглавит сербский тренер Марко Николич.
"Локомотив" не объяснил, зачем менять Семина на Николича. Аргументы Мещерякова – только против этого решения
Уйдет ли Миранчук? Вернется ли Смолов? Мещеряков сказал, что 8 игроков покинут "Локомотив" – о ком речь?
- "Локо" не слабее "Зенита" как минимум. Этот клуб должен бороться за чемпионство, чего не происходит уже два года подряд.
Таким составом железнодорожники обязаны бороться за чемпионство. Однако претендуют только на выход в Лигу чемпионов, где с завидным постоянством проваливаются.
Основания для замены Юрия Павловича были. Это мое мнение, - приводит "СЭ" слова Широкова.
После 22-х туров "Локомотив" занимает второе место в чемпионате России. По итогам сезона 2017/2018 команда под руководством Сёмина стала чемпионом России.
Широков - об уходе Сёмина: под руководством этого тренера команда последние два года не прогрессирует
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение руководства "Локомотива" не продлевать контракт с Юрием Сёминым.
Фото: Rusfootball.info
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