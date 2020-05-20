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Гончаренко: рад продлению контракта с таким великим клубом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание нового соглашения с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
Сегодня было официально объявлено о том, что белорусский специалист подписал соглашение с армейским клубом до окончания сезона-2020/21.

- Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ПФК ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие.

Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное.

Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, но мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперед. Впереди очень много работы, но когда есть четкое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет, - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Продление контракта с Гончаренко - продолжение пути по верному курсу или топтание на месте?

Отметим, что Гончаренко возглавляет армейцев с декабря 2016 года.

После 22-х туров ЦСКА занимает пятую строчку в чемпионате России. По итогам группового этапа Лиги Европы-2019/2020 москвичи заняли последнее место в группе и не пробились в плей-офф.

Под руководством белорусского специалиста команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.


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Теги: Гончаренко ЦСКА
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