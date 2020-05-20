"У нас свободная страна". Президент "Урала" заявил, что не стал бы штрафовать Фролова

Напомним, вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.
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Впоследствии Фролов заявил, что в клубе его не штрафовали.
- Это дело каждого гражданина. За что я ему должен выписать штраф? Это его мнение. У нас свободная страна, все свободны говорить, что хотят.
Ну парень что-то сказал, с ним можно сесть поговорить и объяснить. Человек высказал свою точку зрения, она может быть неправильной. Но это его точка зрения.
И вообще я не понимаю, почему раздули эту историю. Написали про какой-то штраф, хотя я не верю в это. Я хорошо знаю Шишкова [генерального директора "Крыльев Советов"] и не верю, что Фролову выписали штраф, - цитирует Иванова E1.
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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал скандальное интервью вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова.
Фото: Rusfootball.info
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