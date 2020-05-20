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Аскольд Запашный: мысль Эдгарда про ОМОН и фанатов была о порядке

Дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал конфликт его брата Эдгара и болельщиков "Спартака".
twitter.com/dayonlineru
Напомним, что Эдгар Запашный, комментируя оскорбительные заряды красно-белых в адрес игрока "Зенита" Артёма Дзюбы, заявил, что "ввёл бы ОМОН и покрошил этих болельщиков".

В ответ на это болельщики московского "Спартака" вышли к стадиону "Открытие Арена" с нецензурным баннером. Также они подали на Запашного заявление в СК.

Полиция не будет возбуждать уголовное дело на Запашного из-за слов про фанатов

- Неосторожное высказывание привело к вот такому резонансу, который был просто искажен. Акцент был не на его мнении, а на словах. Когда он сказал: "Надо бы ввести ОМОН и переломать определенным людям кости, и тогда будет порядок"… Ну, то есть, мысль была о порядке. Но… Стали проецировать это автоматически каждый на себя.

Запашный заявил, что готов пойти на фанатский сектор "Спартака"

Звонили с угрозами мне, моей семье, у нас возле подъезда нас поджидали люди, мне угрожали смертью. Каждый второй звонок был с угрозами убийств, - приводит "Р-Спорт" слова Запашного.


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Теги: Запашный Спартак Зенит Дзюба
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