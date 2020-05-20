Напомним, действующее соглашение специалиста заканчивается 31 мая. С 1 июня команду возглавит сербский тренер Марко Николич.
"Локомотив" не объяснил, зачем менять Семина на Николича. Аргументы Мещерякова – только против этого решения
Уйдет ли Миранчук? Вернется ли Смолов? Мещеряков сказал, что 8 игроков покинут "Локомотив" – о ком речь?
- Даже если тренер всегда имеет выдающиеся результаты, а задачи у клуба другие — он будет уволен. У нас много примеров в других клубах, когда тренер выигрывает все, что можно, а его увольняют или не продлевают. Все решает собственник. В некоторых клубах легендам не дают доиграть несколько игр, в некоторых, не хочу называть ни "Спартак", ни кого еще, выгоняют в другой клуб, когда можно было устроить в свой. Тихонова не выгоняли разве? Он что, не легенда был? Кто выделяет деньги, тот и решает.
Возраст Семина тоже может быть причиной (непродления). Все-таки возраст имеет свои нюансы, - сказал Булыкин в интервью ютуб-каналу "Футбольный Биги".
Напомним, что 11 мая Сёмину исполнило 73 года.
После 22-х туров "Локомотив" занимает вторую строчку РПЛ. Возобновление чемпионата запланировано на 21 июня.
Булыкин - об уходе Сёмина: Тихонова из "Спартака" не выгоняли разве? Он что, не легенда был?
Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал решение руководства не продлевать контракт с легендой "Локомотива" Юрием Сёминым.
Фото: ФК "Локомотив"
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