Хавбек "Урала" Димитров может завершить карьеру и уйти в бизнес

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, полузащитник Николай Димитров, скорее всего, завершит карьеру профессионального футболиста, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

Фото: Sportbox