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Хавбек "Урала" Димитров может завершить карьеру и уйти в бизнес

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, полузащитник Николай Димитров, скорее всего, завершит карьеру профессионального футболиста, чтобы сосредоточиться на бизнесе.
Фото: Sportbox
- Мы, скорее всего, расстанемся с Колей. Мы вчера об этом разговаривали. Он сказал: "Я хочу закончить карьеру. У меня в Болгарии свой бизнес, он требует, чтобы я здесь был. Могу подписать бумагу - если начну играть в футбол, то заплачу вам деньги", - цитирует президента клуба Екатеринбург Онлайн.

Николай Димитров выступает за "Урал" с 2017 года. За свою карьеру болгарин поиграл в софийских клубах "Славия" и "Левски", в греческом "Ксанти", в турецких командах "Манисаспор", "Болуспор", "Самсунспор" и "Касымпаша".

Также Димитров является членом болгарской национальной сборной. За нее он провел 12 матчей и забил 1 гол.

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15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам "Урал" занимает 10 место, имея в активе 25 очков.


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Теги: Димитров Иванов Урал
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