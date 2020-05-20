- Если власти хотят штрафовать за отсутствие масок, то сначала этими масками людей нужно обеспечить. Но когда вам перед входом в магазин или на предприятие будут бесплатно выдавать маску, а вы откажетесь её надеть, то можно и оштрафовать.
При объявлении ЧС государство берёт на себя обязанности по содержанию большой категории граждан, которые временно не работают. Но им обязательно нужно помогать! Многие объявят себя банкротами, и кому от этого будет лучше? Стране от этого точно лучше не будет, она недополучит налоги.
Урон экономике несопоставим с теми опасностями, которые влечёт за собой заболевание. Крайне положительно отношусь к пути Швеции и Беларуси, которые оставили всё как есть. Была бы моя воля, я бы всем странам порекомендовал перенять этот опыт, - приводит слова Вартапетова Чемпионат.
В мире число зараженных коронавирусом перевалило отметку в 5 миллионов человек. Россия располагается на 2 месте в мире по количеству инфицированных. В нашей стране более 300 тысяч человек заболело, почти 3 тысячи - скончалось.
Вартапетов: если власти хотят штрафовать за отсутствие масок, то сначала масками нужно обеспечить
Бывший врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов выразил мнение о мерах, которые принимаются властями страны на фоне пандемии коронавируса.
Фото: Фратрия
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