Гончаренко: лично мы знаем, что такое играть три раза в неделю

- Опасения на счет травм, конечно, есть. Мы же видим, сколько футболистов в Германии выбыло после первого тура после рестарта бундеслиги. Значит, надо как-то поменять нашу работу: более плавно войти в тренировочный режим, смягчить нагрузки. Хотя времени мало. Но пять замен - это, конечно, серьезное подспорье.
Команды, которые выступают в еврокубках, привычны к такому графику. Лично мы знаем, что такое играть три раза в неделю, - приводит слова Гончаренко СЭ.
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Гончаренко высказал мнение о продлении сезона РПЛ
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. ЦСКА находится на 5-м месте таблицы, в активе команды 36 баллов.
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Фото: СЭ
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