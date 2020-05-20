- У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит. Мы в любой момент можем договориться обо всем. Будем смотреть по ситуации, тем более времена очень не простые сейчас, - цитирует Бабаева СЭ.
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Гончаренко: рад продлению контракта с таким великим клубом
Отметим, что Гончаренко возглавляет армейцев с декабря 2016 года.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. ЦСКА находится на 5-м месте таблицы, в активе команды 36 баллов.
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Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил, почему контракт с Гончаренко продлен лишь на год
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, почему новый контракт с Виктором Гончаренко рассчитан только до конца следующего сезона.
Фото: СЭ
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