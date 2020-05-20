Широков - о Гончаренко: мне кажется, что система раскрывает молодых футболистов и команду не полностью

- Раз руководство ЦСКА устраивает уровень игры команды и её прогресс, то решение продлить контракт выглядит более чем логичным. Но мне кажется, что система, которую использует Виктор Михайлович, раскрывает молодых футболистов ЦСКА и команду в целом не полностью.
Что я имею в виду, говоря про систему? Они больше должны играть в атаку. Схема 3-5-2 игрокам не совсем подходит. Обляков и Ахметов могут играть чуть выше. Если бы ЦСКА играл 3-4-3 или 4-3-3, а Обляков действовал на позиции инсайда, можно было бы добиться большей эффективности, - приводит слова Широкова Чемпионат.
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Под руководством Виктора Гончаренко команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.
По итогам группового этапа Лиги Европы-2019/2020 москвичи заняли последнее место в группе и не пробились в плей-офф.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. ЦСКА находится на 5-м месте таблицы, в активе команды 36 баллов.
Роман Широков выступал за ЦСКА в 2016 году. Он провел за москвичей 9 матчей и забил 1 гол. Также полузащитник играл за вторую команду "армейцев" с 1998 по 2000.
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Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал новость о продлении контракта с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.
Фото: nevasport
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