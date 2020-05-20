- Для меня главное наследие - общение с друзьями и с каким восхищением они говорят о России. Всё было организованно на высочайшем уровне, я испытываю гордость, что участвовала в этом.
Ещё очень важно, что у нас появились наши герои, наши футболисты. Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы. Это действительно вызывает гордость, - приводит слова Лопыревой Чемпионат.
В составе сборной страны форвард "Зенита" сыграл в 42 официальных матчах и забил 24 гола. На ЧМ-2018 он отметился голами в ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании.
31-летний Дзюба выступает в составе "Зенита" с лета 2015 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. До этого форвард выступал за "Спартак". За свою карьеру Дзюба выиграл два Кубка, два Суперкубка, а также чемпионство России.
В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
Лопырева: если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас - от Дзюбы
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева рассказала, как мировое первенство повлияло на людей.
Фото: РИА Новости
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